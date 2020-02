Kursziel

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 15,50 Halten Independent Research Jan Lennertz 13.02.2020 17,00 Overweight J.P. Morgan Delphine Lee 12.02.2020 16,00 Outperform Credit Suisse Andrea Unzueta 10.02.2020 16,20 Buy UBS AG Ignacio Cerezo 10.02.2020 17,00 Buy Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 07.02.2020 18,10 Conviction Buy List Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 06.02.2020



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (21.02.2020/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,10 oder 15,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 6. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2019 vorgelegt.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. Februar hervorgeht, hätten hohe Abschreibungen und Umbaukosten zum Jahresende der italienischen HypoVereinsbank-Mutter UniCredit 2019 einen Gewinnrückgang eingebrockt. Im vierten Quartal habe sogar ein Verlust von 835 Millionen Euro zu Buche gestanden, wie die Großbank mitgeteilt habe. Im gesamten Jahr habe die Bank unter dem Strich knapp 3,4 Milliarden Euro und damit rund 18 Prozent weniger als ein Jahr zuvor verdient. Da Analysten im vierten Quartal mit einem noch höheren Fehlbetrag gerechnet hätten, habe die Bank insgesamt besser abgeschnitten als erwartet.Die Aktionäre sollten für 2019 eine Dividende von 63 Cent je Aktie erhalten. Damit schütte die Bank 1,4 Milliarden Euro aus. Außerdem wolle sie für 500 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen.Neben den Sondereffekten hätten 2019 auch rückläufige Erträge das Ergebnis nach unten gezogen. Insgesamt seien die Erträge um 0,7 Prozent auf 18,8 Milliarden Euro gesunken. Der Zinsüberschuss sei als größter Posten um 3,5 Prozent eingeknickt, gestiegene Einnahmen etwa im Handelsgeschäft hätten dies nicht ganz ausgleichen können. Bereinigt um Sondereffekte wäre der Gewinn allerdings um mehr als die Hälfte auf 4,7 Milliarden Euro gestiegen. Für das laufende Jahr peilt Bankchef Jean Pierre Mustier weiterhin einen bereinigten Nettogewinn von 4,3 Milliarden Euro an, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der US-Bank J.P. Morgan, die en Titel mit "overweight" und einem Kursziel von 17 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen hat. Die von ihr erwarteten weiteren Aktienrückkäufe im Wert von 3 Milliarden Euro seien im Aktienkurs der italienischen Bank noch nicht eingepreist, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am 12. Februar vorliegenden Studie.UniCredit habe die als für 2019 bekannt gegebene Ziele alle übertreffen können. Im Rahmen der Quartalszahlen habe die Bank ihre Guidance für 2020 (Gesamterträge: 18,2 Mrd. Euro; Aufwendungen: weniger als 10,2 Mrd. Euro; bereinigtes Nettoergebnis: 4,3 Mrd. Euro; RoTE: 8%) bestätigt. Jan Lennertz gehe zum jetzigen Zeitpunkt von einer Erreichung der Ziele aus. Er belasse seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 2,05 Euro; EPS 2021e: 2,19 Euro) vorerst unverändert.Was aber sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: