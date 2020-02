Kursziel

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,10 Buy Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 31.01.2020 14,90 Buy UBS AG Ignacio Cerezo 28.01.2020 14,80 Outperform Credit Suisse Andrea Unzueta 24.01.2020 14,00 Buy Deutsche Bank Paola Sabbione 22.01.2020 16,00 Buy Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 07.01.2020 14,80 Buy HSBC Domenico Santoro 04.12.2019 14,00 Overweight J.P. Morgan Delphine Lee 25.11.2019 15,50 Kaufen RBC Capital Markets - 22.11.2019 14,00 Halten Independent Research Jan Lennertz 18.11.2019

12,594 EUR +3,04% (04.02.2020, 16:33)



12,588 EUR +3,40% (04.02.2020, 16:51)



IT0005239360



A2DJV6



CRIN



UNCFF



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (05.02.2020/ac/a/a)







Die UniCredit S.p.A. wird am 6. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der US-Investmentbank Goldman Sachs: 18,10 Euro. Die Einstufung wurde auf "Conviction Buy List" belassen. Er habe seine Prognose für das Kreditwachstum der italienischen Bank im vierten Quartal reduziert, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am 31. Januar vorliegenden Branchenstudie.Eine der niedrigsten Kursprognosen für UniCredit kommt dagegen von Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat die Einstufung für die Aktie des Kredithauses vor Quartalszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 14,80 Euro belassen. Die aktuelle Bewertung spiegele die erreichbaren Renditeziele sowie die attraktiven Kapitalausschüttungen der italienischen Bank nicht ausreichend wider, schrieb Analystin Andrea Unzueta in einer am 24. Januar vorliegenden Studie.