Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 16,00 Buy Jefferies Benjie Creelan-Sandford 25.05.2022 11,70 Neutral J.P. Morgan Delphine Lee 19.05.2022 12,20 Kaufen RBI Aaron Alber 18.05.2022 15,40 Buy UBS Jason Napier 17.05.2022 13,50 Buy Berenberg Bank Michael Christodoulou 09.05.2022 14,00 Outperform Credit Suisse Pamela Zuluaga 09.05.2022 14,60 Buy Deutsche Bank Giovanni Razzoli 09.05.2022 11,60 Equal-weight Barclays Capital Paola Sabbione 05.05.2022

Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

10,862 EUR +0,44% (27.05.2022, 15:38)



XETRA-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

10,828 EUR +0,63% (27.05.2022, 15:45)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

10,834 EUR +0,59% (27.05.2022, 15:46)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (27.05.2022/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 16,00 oder 11,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 5. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2022 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. Mai habe die italienische Großbank UniCredit im ersten Quartal wegen ihres starken Engagements in Russland deutlich weniger verdient. Unter dem Strich sei der Gewinn um 70 Prozent auf 247 Millionen Euro gegangen, habe die Mutter der HypoVereinsbank am 5. Mai in Mailand mitgeteilt. Ohne das Russland-Geschäft habe der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro angezogen. Die Erträge hätten um 5,5 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro zugelegt. Auch hier sei das Russland-Geschäft nicht enthalten.UniCredit gehöre in Europa zu den Instituten mit einem besonders starken Engagement in Russland - neben der österreichischen Raiffeisen Bank International ( ISIN AT0000606306 WKN A0D9SU ) und der französischen Société Générale ( ISIN FR0000130809 WKN 873403 ). Sie betreibe in dem Land 70 Filialen und beschäftige etwa 4.000 Mitarbeiter. Ein Rückzug sei daher schwierig. Konzernchef Andrea Orcel erwägt trotzdem, sich aus dem Land zurückzuziehen, das im Februar den souveränen Nachbarstaat Ukraine angegriffen hat, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Analysehaus Jefferies, wo das Kursziel von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen wurde. Die Aussicht auf schnellere Leitzinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank lasse die Konsensschätzungen für die Nettozinserträge nach oben schnellen, und Aktienrückkäufe bedeuteten eine weitere Beschleunigung, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am 25. Mai vorliegenden Studie zu südeuropäischen Banken. Die "Top Picks" des Analysten seien unter anderem die Aktien der Santander und der UniCredit.Die niedrigste Kursprognose für UniCredit kommt dagegen von der britischen Investmentbank Barclays, die die Einstufung für die Aktie nach Zahlen auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 11,60 Euro belassen hat. Auch wenn Russland für die italienische Bank ein mittelfristiges Risiko bleibe, habe die Analystin Paola Sabbione in einer am 5. Mai vorliegenden ersten Einschätzung stützende Aspekte für die Aktie gesehen. Sie habe vor allem die Kreditausfallvorsorge und Aussagen zu den maximal denkbaren Kapitalauswirkungen im Russland-Geschäft gelobt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze UniCredit-Aktie: