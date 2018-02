ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





(08.02.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Philippe Houchois von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Philippe Houchois vom Investmenthaus Jefferies & Co in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach wie vor die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Quartalszahlen von Tesla Inc. würden dem Markt etwas Sicherheit geben, so die Einschätzung der Analysten von Jefferies & Co. Die Situation auf der Ebene des Free Cash flows, obwohl noch weit vom Break-even entfernt, habe sich verbessert.Im Vergleich zu den Äußerungen zur Model 3-Produktion nach den Q3-Zahlen habe das Management nun zuversichtlicher geklungen.Tesla habe mit den Q4-Ergebnissen einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die jüngste Kurserholung habe diese Entwicklung aber schon vorweg genommen, so der Analyst Philippe Houchois.Die Analysten von Jefferies & Co halten in ihrer Tesla-Aktienanalyse am Votum "underperform" sowie am Kursziel von 240,00 USD fest.