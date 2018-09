Der Speicherchip-Hersteller Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) habe nachbörslich zwar exzellente Zahlen für das abgelaufene Quartal berichtet, die Prognose für das laufende Quartal sei jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Die Gründe lägen in einer Knappheit bei Microprozessoren (geringere PC-Absätze) und Inventurbereinigungen bei einigen Kunden. Die Aktie habe nachbörslich 7% verloren.



In Europa hätten die Minenunternehmen deutliche Kursanstiege verzeichnet. Unterstützt von einem gestiegenen Kupferpreis hätten u.a. die Titel von Antofagasta (ISIN: GB0000456144, WKN: 867578, Ticker-Symbol: FG1) (+2,7%), Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) (+2,6%), Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) (+2,2%) und KAZ Minerals (ISIN: GB00B0HZPV38, WKN: A0HFWR, Ticker-Symbol: KQ1) (2,1%) höher notiert.



Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) (+1%) habe gestern mit einer Anhebung seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr überrascht. Dank der seit Mitte Juli konsequent umgesetzten EU-Schutzmaßnahmen gegen steigende Stahlimporte komme es nur zu begrenzten Handelsumlenkungen infolge der US-Zölle, habe der Konzern mitgeteilt. (21.09.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA war gestern Under Armour (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) der stärkste Wert im S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien des Sportartikelherstellers seien dank einer Ausweitung des Restrukturierungsprogrammes um 6,6% gestiegen.