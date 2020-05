Börsenplätze Under Armour-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

8,644 EUR -4,41% (11.05.2020, 15:31)



Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

8,082 EUR -11,93% (11.05.2020, 16:47)



NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

8,77 USD -12,12% (11.05.2020, 16:36)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (11.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) unter die Lupe.Der Sportartikel-Anbieter sei von der Corona-Krise hart getroffen worden. Der Umsatz sei in Q1 um 23 Prozent auf 930 Millionen US-Dollar und damit stärker als erwartet eingebrochen, wie Under Armour am Montag gemeldet habe. Der Markt reagiere entsetzt, der US-Titel falle um zehn Prozent auf neun Dollar.Unterm Strich habe der Sportartikelhersteller einen Verlust von 490 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 22,5 Millionen Dollar ein Jahr zuvor verbucht. Der Großteil davon gehe auf Kosten eines Firmenumbaus und Wertberichtigungen zurück.Das bereinigte EPS habe 0,34 Dollar betragen. Die Analysten hätten lediglich einen Verlust von 0,19 Dollar erwartet.Beim Umsatz hätten die Experten mit 949 Millionen Dollar gerechnet.Die Under Armour-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link