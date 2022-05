Wien (www.aktiencheck.de) - Der Sportbekleidungshersteller Under Armour (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) schrieb im ersten Quartal aufgrund höherer Frachtkosten rote Zahlen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Außerdem habe der Konzern mit der Jahresprognose enttäuscht sowie vor höheren Versandkosten und anderen inflationären Einflüssen gewarnt. Die Aktie habe um rund 24% nachgegeben.



Der Kontaktlinsenhersteller Bausch & Lomb (ISIN: CA0717051076, WKN: A3DLMS, Ticker-Symbol: S2L) sei an die Börse gegangen. Ursprünglich sei eine Preisspanne von USD 21 bis 24 angestrebt worden, der Ausgabepreis habe sich dann jedoch auf USD 18 belaufen. Die Aktie habe rund 11% höher geschlossen.

(09.05.2022/ac/a/m)



