Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (10.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) als einen Trading-Tipp des Tages unter die Lupe.Gestern habe der Wettbewerber lululemon athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) bombastische Zahlen gebracht, so der Aktienprofi. Sie hätten die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick sei angehoben worden. Die Aktie habe gestern knapp 11% zugelegt. Das habe andere Sportartikelhersteller beflügelt, darunter auch Under Armour. Jetzt sei die Wette darauf, dass die Aktie das Kaufsignal bestätige, den Bereich von etwa 23,30 USD überwinde und Kurs auf das Hoch um 24 USD nehme. Dann steht das alte Hoch bei 26,45 USD an, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Under Armour-Aktie. (Analyse vom 10.09.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link