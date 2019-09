Tradegate-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

9,50 EUR -0,21% (20.09.2019, 22:26)



ISIN UmweltBank-Aktie:

DE0005570808



WKN UmweltBank-Aktie:

557080



Ticker-Symbol UmweltBank-Aktie:

UBK



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (22.09.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) unter die Lupe.Die Bankenbranche genieße nicht unbedingt den allerbesten Ruf. Gut, dass es auch positive Ausnahmen gebe. Die UmweltBank verfolge ein spannendes Konzept abseits des Finanz-Mainstreams.Die UmweltBank trage den grünen Geist nicht nur im Namen, sondern habe den Umweltschutz auch in ihrer Satzung festgeschrieben. Finanziert würden ausschließlich nachhaltige Zukunftsprojekte, z.B. Solar- und Windkraftanlagen, umweltfreundliche Bauprojekte und ökologische Landwirtschaft. Konventionelle Kraftwerke. Waffen und anderweitig umweltschädliche oder sozial unverträgliche Projekte seien dagegen tabu. Privatkunden mit grünem Gewissen würden vom Finanzinstitut mit Sitz in Nürnberg bereits seit 1997 mit ökologischen Spar- und Anlageprodukten versorgt. Angesichts des wachsenden Umweltbewusstseins vieler Menschen sei das heute aktueller denn je.Das wachsende Bewusstsein für Umweltthemen in Bevölkerung und Politik dürfte den Finanzierungsbedarf für ökologische Projekte mittelfristig weiter steigern. Anleger könnten an dieser Entwicklung mit einem Investment in die UmweltBank-Aktie teilhaben und sich dabei auch noch über eine Dividendenrendite von aktuell rund 3,4% freuen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2019)Börsenplätze UmweltBank-Aktie:XETRA-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:9,46 EUR -0,42% (20.09.2019, 17:36)