Börsenplätze UmweltBank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

22,00 EUR +0,46% (27.09.2021, 10:27)



Tradegate-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

22,00 EUR +0,92% (27.09.2021, 10:42)



ISIN UmweltBank-Aktie:

DE0005570808



WKN UmweltBank-Aktie:

557080



Ticker-Symbol UmweltBank-Aktie:

UBK



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (27.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, streichen ihre Kaufempfehlung für die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK).Die vom Umweltbank-Management in Aussicht gestellte Steigerung des Geschäftsvolumens, also der Bilanzsumme zuzüglich der Eventualverbindlichkeiten und anderen Verpflichtungen, sei mit Vorlage der Halbjahreszahlen 2021 eindrucksvoll bestätigt worden. Gegenüber dem Geschäftsjahresende 2020 habe sich das Geschäftsvolumen signifikant um +14,2% auf 6,16 Mrd. Euro erhöht (31.12.20: 5,39 Mrd. Euro). Ursprünglich habe das Kreditinstitut bis zum Geschäftsjahresende 2021 mit einem Anstieg des Geschäftsvolumens auf 5,8 Mrd. Euro gerechnet.Besonders im Vordergrund stehe dabei der starke Zuwachs beim Neukreditvolumen in Höhe von etwa 400 Mio. Euro. Nach Unternehmensangaben sei im Vergleich zur Vorjahresperiode ein starker Anstieg bei den Neufinanzierungen erreicht worden, sodass das ausstehende Kreditvolumen auf 3,72 Mrd. Euro (31.12.20: 3,50 Mrd. Euro) sichtbar zugelegt habe. Dies habe zu einer deutlichen Erhöhung des Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnisses um 31,2% auf 34,16 Mio. Euro (VJ: 26,03 Mio. Euro) geführt. Die Analysten würden davon ausgehen, dass es sich hier in erster Linie um einen starken Anstieg beim Zinsergebnis (Zinserträge aus Kreditgeschäft abzüglich Zinsaufwand aus dem Einlagengeschäft) handele.Gleichzeitig profitiere die UmweltBank AG von der positiven Entwicklung im Wertpapiergeschäft, sodass das Provisions- und Handelsergebnis in Summe auf 3,77 Mio. Euro (VJ: 2,38 Mio. Euro) ebenfalls deutlich zugelegt habe. Nach Erachten der Analysten dürfte sich hier der folg des im Februar 2020 aufgelegten ersten eigenen Fonds UmweltSpektrum Mix wiederfinden. Nachdem das Fondsvolumen Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 noch rund 42 Mio. Euro umfasst habe, sei dieses zum Ende der Berichtsperiode auf 72 Mio. Euro geklettert. In den ersten sechs Monaten 2021 habe der Fonds eine positive Wertentwicklung in Höhe von +12,8% erreicht.Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das UmweltBank-Management nun die Guidance angehoben und erwarte bis zum Geschäftsjahresende eine Steigerung auf 6,4 Mrd. Euro. Dies dürfte naturgemäß mit einem deutlichen Anstieg der Gesamterträge einhergehen, welche durch den Erfolg in der Vermögensverwaltung sowie im Beteiligungsgeschäft zusätzliche Impulse erhalten sollte.Gegenüber der letzten Researchstudie sei der Aktienkurs der UmweltBank AG um 19,6% gestiegen. Daher weist das Modellergebnis gegenüber dem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 21,10 Euro kein weiteres Kurspotenzial auf, sodass Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Rating auf "halten" von "kaufen" herabstufen. Die Kurszielsteigerung (von 20,73 auf 21,00 Euro) ergebe sich in erster Linie aus der Anhebung der Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021 sowie darauf basierend der leichten Anhebung der Schätzungen für die kommenden beiden Geschäftsjahre 2022 und 2023. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link