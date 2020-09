Börsenplätze UmweltBank-Aktie:



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (03.09.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten weiterhin zum Kauf der Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK).Auch während der Covid-19-Pandemie habe sich das Geschäftsmodell der UmweltBank AG erwartungsgemäß als vergleichsweise solide erwiesen. Die vergebenen Kredite für ökologische Zwecke, wie etwa für Solar- und Windprojekte oder für den Bereich des sozialen, bezahlbaren Wohnens, seien in der Regel langfristig, was für die Geschäftsentwicklung der UmweltBank AG eine niedrigere Volatilität bedeute. Zudem würden Zins- und Tilgungsleistungen beim Großteil der UmweltBank-Kredite typischerweise aus dem laufenden Anlagenbetrieb und damit aus der Einspeisung von Ökostrom stattfinden, so dass auch hier ein hoher Sicherheitsaspekt vorliege.Im Rahmen der Halbjahresberichterstattung weise die UmweltBank AG das Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis als Summe aus. Die Gesellschaft weise hier eine sichtbare Minderung auf 26,03 Mio. EUR (VJ: 30,25 Mio. EUR) auf. Nach Ansicht der Analysten dürfte diese Entwicklung teilweise dem geringeren Finanz- und Bewertungsergebnis geschuldet sein. Im Vorjahr habe die Gesellschaft ein besonders hohes Beteiligungsergebnis und ein starkes Finanzergebnis erzielt. Zudem habe die Begleitung einer Anleiheemission nicht wie geplant umgesetzt werden können, wodurch kein positiver Impuls für das Finanzergebnis vorgelegen habe.Nach wie vor sei die Kapitalausstattung der UmweltBank AG als sehr solide zu bezeichnen. Das von der Gesellschaft kommunizierte aufsichtsrechtliche Gesamtkapital sei gegenüber dem Geschäftsjahresende 2019 mit 378,0 Mio. EUR (31.12.19: 378,0 Mio. EUR) unverändert geblieben. Angesichts des höheren Geschäftsvolumens und der daraus resultierenden Bilanzverlängerung habe sich die Gesamtkapitalquote zwar auf 13,8% (31.12.19: 14,5%) reduziert, diese liege nach wie vor gut oberhalb der für die UmweltBank AG gesetzlich festgelegten Mindestquote von 12,0%.Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das UmweltBank-Management die Anfang des laufenden Geschäftsjahres 2020 aufgestellte Prognose bestätigt, wonach ein Jahresergebnis vor Steuern und Rücklagen in Höhe von rund 36 Mio. EUR erwartet werde. Nachdem die bisherige Ertragsentwicklung etwas unterhalb der Erwartungen ausgefallen sei, werde für das zweite Halbjahr eine Verbesserung des Zins- und Provisionsergebnisses erwartet.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen daher ihr Kursziel von 14,50 EUR und vergeben der UmweltBank-Aktie angesichts des aktuellen Kursniveaus von 11,75 EUR weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link