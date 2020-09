Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, bestätigt daher sein Kursziel von 14,50 EUR und vergibt der UmweltBank-Aktie angesichts des aktuellen Kursniveaus von 11,75 EUR weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 04.09.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze UmweltBank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

11,45 EUR -3,38% (04.09.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

11,65 EUR 0,00% (07.09.2020, 09:30)



ISIN UmweltBank-Aktie:

DE0005570808



WKN UmweltBank-Aktie:

557080



Ticker-Symbol UmweltBank-Aktie:

UBK



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (07.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät weiterhin zum Kauf der Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK).Die UmweltBank AG stehe für Bankgeschäfte mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Sie biete Anlegern transparente ökologische Geldanlagen an und fördere deutschlandweit Privatpersonen und gewerbliche Kunden durch die Finanzierung umweltfreundlicher Projekte. Mit dem ausschließlichen Angebot einer grünen Produktpalette setze die UmweltBank AG die ökologische Ausrichtung konsequent um. Neben dem klassischen Sparkonto biete die Gesellschaft unter anderem grüne Fondsprodukte an, gehe ökologische Beteiligungen ein, biete ökologische Versicherungen an und finanziere grüne Projekte.Auch während der Covid-19-Pandemie habe sich das Geschäftsmodell der UmweltBank AG erwartungsgemäß als vergleichsweise solide erwiesen. Die vergebenen Kredite für ökologische Zwecke, wie etwa für Solar- und Windprojekte oder für den Bereich des sozialen, bezahlbaren Wohnens, seien in der Regel langfristig, was für die Geschäftsentwicklung der UmweltBank AG eine niedrigere Volatilität bedeute. Zudem würden Zins- und Tilgungsleistungen beim Großteil der UmweltBank-Kredite typischerweise aus dem laufenden Anlagenbetrieb und damit aus der Einspeisung von Ökostrom stattfinden, so dass auch hier ein hoher Sicherheitsaspekt vorliege.Im Rahmen der Halbjahresberichterstattung weise die UmweltBank AG das Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis als Summe aus. Die Gesellschaft weise hier eine sichtbare Minderung auf 26,03 Mio. EUR (VJ: 30,25 Mio. EUR) auf. Nach Ansicht des Analysten dürfte diese Entwicklung teilweise dem geringeren Finanz- und Bewertungsergebnis geschuldet sein.Im Vorjahr habe die Gesellschaft ein besonders hohes Beteiligungsergebnis und ein starkes Finanzergebnis erzielt. Zudem habe die Begleitung einer Anleiheemission nicht wie geplant umgesetzt werden können, wodurch kein positiver Impuls für das Finanzergebnis vorgelegen habe.Dass trotz der rückläufigen Ertragsentwicklung und steigender operativer Aufwendungen das Nachsteuerergebnis nur um -5,0% auf 14,52 Mio. EUR (VJ: 15,29 Mio. EUR) hinter dem Vorjahreswert gelegen habe, sei einem positiven Sondereffekt in Höhe von 4,16 Mio. EUR zu verdanken. Die UmweltBank AG habe im Zuge eines Rechtsstreits einem Vergleich zugestimmt, womit ihr Lizenzgebühren in Höhe von 4,16 Mio. EUR zuzüglich 5% zugeflossen seien. Daraus ergebe sich eine deutliche Erhöhung des sonstigen betrieblichen Ergebnisses, was sich auf das Periodenergebnis entsprechend positiv ausgewirkt habe.Filker gehe davon aus, dass die digitale Umstellung, die noch am Anfang der Covid-19-Pandemie für einen Rückgang der Bearbeitungskapazitäten geführt habe, nunmehr abgeschlossen sei. Im zweiten Halbjahr dürfte dies zu einer Verbesserung der Kreditbearbeitungszeiten führen und damit zu einem entsprechenden Anstieg der ausgegebenen Umweltkredite. Dabei sei die Kreditnachfrage gemäß Unternehmensangaben weiterhin hoch. Belegt werde dies durch einen starken Anstieg des Geschäftsvolumens auf 4.940 Mio. EUR (31.12.19: 4.518 Mio. EUR), welches zusätzlich zur Bilanzsumme auch die unwiderruflichen Kreditzusagen enthalte und damit quasi den Auftragsbestand mit abbilde.Filker habe seine bisherigen Prognosen größtenteils unverändert gelassen. Veränderungen habe der Analyst dabei lediglich bei den Ertragsprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020 vorgenommen. Zwar gehe Filker von einer Verbesserung aller Ertragskomponenten im zweiten Halbjahr 2020 aus, insgesamt dürften diese jedoch leicht unter seien Erwartungen liegen. Der Analyst reduziere daher seine Zinsergebnis-Prognose auf 50,43 Mio. EUR (bisher: 51,66 Mio. EUR).Insgesamt sollten aber die Auswirkungen auf das Vor- und Nachsteuerergebnis nur gering ausfallen. Der positive Sondereffekt im Zuge des Vergleiches aus einem Rechtstreit in Höhe von 4,16 Mio. EUR sei von der Gesellschaft teilweise zur Finanzierung des Personalaufbaus sowie für Investitionen in die IT-Infrastruktur verwendet worden. In Summe sollte der Sonderertrag die höheren Aufwendungen sowie die etwas niedrigeren Erträge vollständig kompensieren, so dass der Analyst von einem im Vergleich zu seinen bisherigen Prognosen nahezu unveränderten Vorsteuerergebnis in Höhe von 35,67 Mio. EUR (bisher. 35,72 Mio. EUR) ausgehe.Da die Ergebnisprognosen des Analysten gegenüber seiner bisherigen Researchstudie praktisch unverändert seien, würden sich nur marginale Veränderungen in seinem Bewertungsmodell nach dem Residual-Einkommensverfahren ergeben.