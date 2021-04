XETRA-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (30.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Statistisch würden langfristig Small & Mid Caps besser an der Börse laufen als der Rest. Häufig handle es sich um Nischenplayer, die Marktführer in ihrem Segment seien. Die UmweltBank gehöre in diese Kategorie. Bankprodukte würden anhand von Nachhaltigkeitskriterien vergeben und das Risiko begrenzt. Zuletzt sei wieder eine Dividende angekündigt worden und charttechnisch stehe der nächste Ausbruch bevor. Schade nur, dass der Großteil der Anleger bei der Rallye nicht dabei sei.Corona habe der UmweltBank nicht geschadet, die Bilanzsumme habe um ein Fünftel auf 4,90 Milliarden Euro in 2020 zugelegt. Das Vorsteuer-Ergebnis habe mit 37,8 Millionen Euro leicht den Wert aus 2019 übertroffen. "Wirtschaftlicher Erfolg und Umweltschutz gehen bei der UmweltBank Hand in Hand", kommentiere Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands, und ergänze: "Auch im Jahr 2020 konnte die Bank wieder eine beachtlich positive Wirkung entfalten - insgesamt haben die von uns finanzierten Projekte über 1 Mio. Tonnen CO2 eingespart."Im April sei erstmals die Zahl von 125.000 Kunden geknackt worden. In den nächsten fünf Jahren sollten es doppelt so viele sein. Dabei dürfte der Zeitgeist dem Finanzinstitut in die Hände spielen, denn für viele Deutsche sei ein gutes Gewissen mittlerweile wichtiger als eine hohe Rendite. Für das laufende Jahr rechne der Konzern mit 135.000 Kunden und einer Bilanzsumme von 5,80 Milliarden Euro. Zum 18. Mal in Folge solle auch eine Dividende an die Anleger ausgeschüttet werden. Der Vorstand schlage 0,33 Euro bei der Hauptversammlung am 24. Juni vor. Auf dem aktuellen Niveau entspreche das einer Rendite von soliden zwei Prozent.Die UmweltBank sei bestens positioniert, um von diesen Trends zu profitieren. Der Kurs kämpfe derzeit mit der GD50 bei 17,50 Euro. Danach warte bei 17,50 Euro der seit Februar bestehende Abwärtstrends. Fliege hier der Deckel weg, dann dürfte das Allzeithoch vom vergangenen Februar bei 17,95 bald erreicht sein. Die Rallye stehe also vor einer Fortsetzung. Anleger würden die Chance nutzen und jetzt einsteigen. Bei 11,00 Euro wird ein Stopp platziert, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur UmweltBank-Aktie. (Analyse vom 30.04.2021)