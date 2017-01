In der Schweiz müsse lediglich das Halten von Erwerbs­ und Veräußerungspositionen gemeldet werden, jedoch nicht, wie viele Aktien im Rahmen einer einzelnen Transaktion erworben/ veräußert worden seien. Entsprechend seien auch Leerverkäufe nicht meldepflichtig. Das Offenlegungsrecht wolle lediglich die Höhe der Stimmrechtsanteile nach der Transaktion aufzeigen. Die tiefste Meldepflichtschwelle liege bei 3%. In der EU bestehe dagegen die Pflicht, signifikante Netto­Leerverkaufspositionen der zuständigen Behörde zeitnah mitzuteilen. Auch in den USA müssten die Broker den Börsen Short­Positionen melden, welche dann publiziert würden.



Gewichtige Stimmen würden auch für die Schweiz eine solche Meldepflicht fordern. Es gebe tatsächlich keine offensichtlichen Argumente, welche gegen eine Offenlegungspflicht von Short­Positionen sprechen würden. Die zusätzliche Transparenz in diesem Bereich wäre sicherlich zu begrüßen.



Das Chancen/Risiko­Profil einer Leerverkaufsposition entspreche genau der Gegenposition eines Käufers. Ein Unterschied bestehe im maximal möglichen Gewinn und Verlust: Beim Käufer sei der maximale Verlust auf den Kaufpreis der Wertschrift beschränkt, der Kursanstieg sei theoretisch unbegrenzt. Beim Leerverkäufer verhalte es sich gerade umgekehrt. Ein limitierter maximaler Erlös stehe einem theoretisch unbegrenzten Verlustpotenzial gegenüber. Dies sei nur einer der Gründe, weshalb unqualifizierten Kunden von Leerverkaufstransaktionen abzuraten sei. Bei einem sogenannten Short­Squeeze, bei dem es zu massiven Deckungskäufen kommen könne, würden die Kosten für die Leerverkäufer aufgrund des abrupten Kursanstiegs in den Himmel schießen.



Des Weiteren müsse die Hinterlage von Sicherheiten deutlich über 100% des jeweiligen Wertes der geborgten Wertschriften liegen. Auch sei die Unterzeichnung eines Securities­Borrowing­Vertrags zwingend notwendig. Der Verleiher der geborgten Aktien habe außerdem jederzeit das Recht, die Wertschriften aus dem Verleih zu nehmen. Sofern der Leerverkäufer darauf nicht umgehend einen alternativen Verleiher finde, gelte eine Eindeckungspflicht - und dies in einem eventuell ungünstigen Marktumfeld.



Es gebe jedoch Alternativen zum Leerverkauf. Der Privataktionär könne auf derivative Instrumente (wie z. B. Put­Optionen) zurückgreifen, wenn er auf fallende Kurse setzen möchte.







