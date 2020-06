Robeco halte Edelmetalle nicht nur für eine gute Option bei einer Konjunkturerholung, sondern sie würden sich auch zur Streuung im Portfolio eignen. Ein entsprechendes Engagement könne Anlegern als Fallschirm dienen, sollten sich die Dinge in unerwarteter Weise entwickeln. Vor allem Gold gelte als eine Absicherung für unterschiedliche gesamtwirtschaftliche Szenarien. Der Status von Gold als sicherer Hafen habe sich beispielsweise bestätigt, als die Eindämmungsmaßnahmen für das Coronavirus die Weltwirtschaft hätten einbrechen lassen: Im April sei der Goldpreis auf mehr als 1.700 US-Dollar pro Feinunze gestiegen. Damit habe er sich den Kurshochs der Jahre 2011 und 2012 angenähert. Im März und April habe Gold einen positiven Ertrag von mehr als sechs Prozent erzielt.



Zwar sei ein neuer Konjunkturabschwung nicht das Basisszenario von Robeco. Doch angesichts der außerordentlichen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen weltweit sehe Robeco Spielraum für steigende Inflationserwartungen, sobald der inflationsdämpfende Schock überwunden sei und es zu einer Erholung komme.



Gold gelte als das "ultimative reale Asset", auch Silber könnte sich gut entwickeln



Gold werde von vielen Anlegern als das ultimative reale Asset angesehen. Tatsächlich sei der Goldpreis in der Vergangenheit bei erhöhten Inflationserwartungen gestiegen. Derzeit seien die Inflationserwartungen noch sehr gedämpft. Es möge eine Weile dauern, bis es zu einem Überschießen der Inflation komme.



Doch Robeco schließe eine solche Entwicklung auf längere Sicht nicht aus. Dafür spreche nicht zuletzt, dass viele Anreizmaßnahmen nicht so bald wieder zurückgenommen werden dürften. Ein stetiger Anstieg der Inflation beziehungsweise der Inflationserwartungen würde wahrscheinlich auch die Diskussion über die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung weniger akut machen. So hätten die Notenbanken bereits angedeutet, dass sie bereit seien, die Inflation in ihren jeweiligen Regionen über die Zielwerte hinaus steigen zu lassen. Von daher rechne Robeco damit, dass sich der Goldpreis gut entwickeln könnte, wenn Wachstum und Inflation zurückkehren würden.



Nicht vergessen sollte man auch den "kleinen Bruder" von Gold: Silber. Unter den gegebenen Umständen erwarte Robeco, dass sich ebenfalls der Silberpreis gut entwickeln dürfte. Zum einen würden sich die Preise von Silber und Gold die meiste Zeit über parallel zueinander bewegen. Zum anderen werde Silber anders als Gold im großen Stil industriell genutzt, beispielsweise für Legierungen und im Elektronikbereich, und würde deshalb von einer anziehenden globalen Nachfrage profitieren. In den letzten Jahren habe die Preisrelation zwischen Gold und Silber extreme Ausmaße angenommen. Robeco rechne mit einer Rückkehr des Preisverhältnisses in Richtung des langfristigen Mittelwerts, sobald die Nachfrage der Industrie wieder anziehe.



Senkung des Schwellenländer-Risikos



Die Zukäufe im Rohstoffbereich hätten eine Verringerung der Gewichtung bei Aktien aus Schwellenländern erfordert. Denn diese Anlageklasse habe in der Vergangenheit stark mit der Entwicklung bei Rohstoffen korreliert, die von vielen aufstrebenden Volkswirtschaften abgebaut würden.



Die Bewertungen von Aktien aus den Emerging Markets würden eine kräftige, wenn nicht V-förmige Konjunkturerholung unterstellen. Von daher bestehe wenig Kursspielraum bei einer gegenteiligen Entwicklung. Bei Rohstoffen sei das sicherlich nicht der Fall. Robeco erwarte, dass die relative Entwicklung der Rohstoffpreise eine positive Wendung nehme, sobald die Konjunkturerholung in Gang komme und sich ein neues Verhältnis aus Angebot und Nachfrage ergebe.



Von allen riskanten Assetklassen würden die Rohstoffkurse die von Robeco in den kommenden Quartalen erwartete Erholung der Weltwirtschaft bislang am wenigsten widerspiegeln. Ein neues Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage zusammen mit einem deutlich verbesserten Wirtschaftswachstum nach diesem historischen Konjunktureinbruch sollte zu einem Preisanstieg bei Industriemetallen führen. (10.06.2020/ac/a/m)







