Bonn (www.aktiencheck.de) - Kinobetreiber gehören zu den klaren Verlierern der Coronavirus-Pandemie, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



In den USA, wo inzwischen wieder die Hälfte aller Kinos geöffnet sei, lägen die Jahresumsätze bisher 81 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Selbst in China, wo das Virus schneller habe eingedämmt werden können, liege der Rückgang bei 73 Prozent. Grund für den Umsatzeinbruch sei neben Infektionsbedenken das vergleichsweise unspektakuläre Filmprogramm. Die Kinostarts vieler potenzieller Blockbuster seien in den kommenden Sommer verlegt worden. Dann könnten viele Kinogänger bereits geimpft sein. Experten würden 2021 in den USA mit einer Umsatzerholung um 160 Prozent rechnen, was sich positiv auf die Kurse gelisteter US-Kinobetreiber auswirken sollte. Das Kurspotenzial könnte jedoch begrenzt sein, da große Filmproduzenten angekündigt hätten, ihre Filme zukünftig auch auf Streaming-Plattformen zu veröffentlichen, und manch Zuschauer das heimische Sofa dem Gang ins Kino vorziehen dürfte. Andere Branchen wie Hotellerie und Flugverkehr erscheinen mir deshalb interessanter, so Dirk Steffen von Postbank Research. (16.12.2020/ac/a/m)





