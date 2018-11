Im Rahmen des Quartalsberichts habe Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) (+1,5%) gestern angekündigt, bis Jahresende 1.300 Stellen zu streichen. Zudem sei der Konzern beim Umsatz optimistischer als zuvor und erwarte einen Anstieg für das Gesamtjahr von 4 bis 5% (zuvor 3 bis 5%).



Dank guter Verkaufszahlen in China und den USA habe Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) den Umsatz im Vorgleich zum Vorjahr um rund 11% steigern können. Trotz eines Kostenanstiegs habe auch beim Gewinn die Markterwartung übertroffen werden können. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel um 9% zugelegt.



Spitzenreiter im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) gewesen. Die Papiere seien nach einer Analystenveranstaltung am Vorabend um 7,3% gestiegen. Damit habe der Kursrutsch nach dem Quartalsbericht am Dienstag wieder ausgeglichen werden können. (02.11.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern Abend hat Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) die Zahlen für sein Schlussquartal vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar habe der Konzern den Umsatz und Gewinn steigern können, allerdings habe man mit der Prognose für das Weihnachtsgeschäft im kommenden Quartal enttäuscht. So sei ein Umsatzwachstum von 5% in Aussicht gestellt worden, welches niedriger gewesen sei als von Analysten erwartet. Nachbörslich seien die Papiere um 6,5% gefallen.