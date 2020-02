Börsenplätze Umicore-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Umicore-Aktie:

48,59 EUR +4,29% (05.02.2020, 14:22)



Euronext-Aktienkurs Umicore-Aktie:

48,56 EUR +3,98% (05.02.2020, 14:25)



ISIN Umicore-Aktie:

BE0974320526



WKN Umicore-Aktie:

A2H5A3



Ticker-Symbol Umicore-Aktie:

NVJP



Euronext-Symbol Umicore-Aktie:

UMI



Kurzprofil Umicore S.A.:



Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext-Symbol: UMI) ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Materialtechnik und Recycling global tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Katalyse, Energie und Oberflächentechnologie und Recycling gegliedert. Umicore S.A. unterhält Produktionsstätten und Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien. (05.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Umicore-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Pierre Kiren von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext-Symbol: UMI) unter die Lupe.Die Umicore-Aktie habe die Tiefs des letzten Jahres weit hinter sich gelassen und einen mustergültigen Turnaround hingelegt. Der Weg zum Allzeithoch sei nicht mehr weit entfernt. Unterstützt werde dieser Trend jetzt von positiven Analysten Stimmen für den belgischen Recycling-Spezialisten. Die Gründe hierfür seien überzeugend.Neue Analysteneinschätzungen von der KBC und ING Group hätten der Umicore-Aktie in dieser Handelswoche zu einem zweistelligen Kurssprung verholfen. Die KBC prognostiziere, dass sich das Unternehmen im zweiten Halbjahr 2019 wieder auf den Wachstumspfad befinde. Die Aktie sei vor allem letztes Jahr unter die Räder gekommen, nachdem das Gewinnwachstum nicht mehr überzeugt habe. Für das laufende Jahr würden die Schätzungen der KBC von einem nachhaltigen Anstieg des operativen Ergebnisses (EBIT) von 17 Prozent ausgehen.Die ING sehe in den gestiegenen Rohstoffpreisen, die für das Recycling-Geschäft förderlich seien, einen Auslöser für ein mögliches Comeback."Der Aktionär" bleibe für das neueste Mitglied im Schlag-den-Buffet-Depot langfristig positiv gestimmt. Mit einem KGV von 30 für das laufende Jahr sei der Wert allerdings nicht mehr günstig. Die jüngste Rally habe den Kurs nahe seines Allzeithochs bei 53,96 Euro geführt. Am Freitag würden die Zahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Eventuell ergebe sich im Anschluss daran nochmals die Gelegenheit, die Aktie zu einem günstigeren Einstiegskurs einzusammeln.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link