Kurzprofil Umicore S.A.:



Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext-Symbol: UMI) ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Materialtechnik und Recycling global tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Katalyse, Energie und Oberflächentechnologie und Recycling gegliedert. Umicore S.A. unterhält Produktionsstätten und Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Umicore-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Pierre Kiren von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext-Symbol: UMI) unter die Lupe.Das belgische Recycling-Unternehmen habe Zahlen für 2019 präsentiert. Alles in allem seien diese positiv ausgefallen. Gewinnmitnahmen würden den Kurs im ersten Moment trotzdem nach unten drücken, doch die Aussichten würden stimmen.Die Umsätze hätten um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 3,4 Milliarden Euro (Schätzung: 3,35 Milliarden Euro) zugelegt. Das EBIT sei um ein Prozent auf 509 Millionen Euro (Schätzung: 487 Millionen Euro) gefallen. Einen Rückgang habe Umicore beim Gewinn pro Aktie ausweisen müssen. Dieser sei um fünf Prozent auf 1,30 Euro (Schätzung: 1,28 Euro) gesunken. Insgesamt hätten die Erwartungen damit leicht übertroffen werden können.Umicore berichte in drei Segmenten: Recycling, Katalysatoren und Energy & Surface Technologies. Das Besondere: Der Recycling-Spezialist von Edel- und Sondermetallen habe in den vergangenen Jahren sukzessive den Energie-Bereich aufbauen und die Abhängigkeit vom Recycling-Segment reduzieren können.Zum Energie-Bereich zähle das Recycling von wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien. Diese kämen vor allem bei Hybrid- und Elektroautos zum Einsatz, aber auch in Smartphones und anderen tragbaren Elektronikgeräten. Hier könne in Zukunft wieder stärkeres Wachstum erwartet werden. Die stetige Elektrifizierung von Fahrzeugen dürfte dem belgischen Unternehmen daher in die Karten spielen.Aktuell notiere die Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen deutlich im Minus. Die Gewinnmitnahmen seien angesichts der jüngsten Rally nachvollziehbar. Mit einem KGV von 30 sei der Wert ohnehin nicht mehr günstig. Aufgrund des nachhaltigen Geschäftsmodells mit dem Recycling von Batterien aus Elektro- und Hybridfahrzeugen seien jedoch langfristig höhere Umsätze und Gewinne denkbar."Der Aktionär" bleibe daher für den Schlag-den-Buffett-Wert langfristig positiv gestimmt. Kursrücksetzer könnten für den Neueinstieg genutzt werden. Investierte Anleger bleiben dabei, so Pierre Kiren. (Analyse vom 07.02.2020)