Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Umfeld für Primärmetalle bleibt kurzfristig wohl durchwachsen, so die Analysten der Helaba.



So dämpfe der Handelskonflikt zwischen den USA und China bzw. Europa nicht nur die Wachstumsperspektiven, sondern bewirke je nach Stimmungslage der US-Administration kurzfristig zusätzlich ein Auf und Ab der Notierungen. Schlüsselfrage bleibe mit Blick auf die kommenden Quartale, ob es sich gegenwärtig nur um ein Pausieren der Wachstumsdynamik im verarbeitenden Gewerbe handele oder den Beginn einer massiven Beruhigung bei Schlüsselabnehmern von Primärmetallen. Noch wachse die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung im Fahrzeugbau und Immobiliensektor. Dahinter würden sich nicht nur die Idee einer herkömmlichen zyklischen Beruhigung, sondern auch eine möglicherweise zu prozyklische Geldpolitik sowie wirtschaftspolitische Risiken, wie etwa ein harter Brexit, verbergen. Auch strukturelle Fragen, wie neue Antriebstechniken bei Automobilen oder ungünstigerer Finanzierungsbedingungen etwa auch mit Blick auf Infrastrukturinvestitionen, stünden zumindest kurzfristig weiter als Wachstumshemmnisse im Raum. Somit dürfte das Makroumfeld bis in 2019 hinein auf die Preise von Primärmetallen eher noch einen gewissen Druck ausüben. Zum Sommer hin sei mit einem Abflauen dieser Belastungen und einer allmählichen konjunkturellen Aufhellung zu rechnen. Ein tendenziell geringeres Angebot könnte dann bei einzelnen Primärmetallen sogar wieder zu höheren Notierungen führen. (14.12.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.