Die Bank, die einst dem Oligarchen Kolomojsky gehört habe, habe 2015 wegen gravierender Probleme verstaatlicht und umfassend saniert werden müssen (Kostenpunkt: 5,5 Mrd. USD). Kolomojsky strebe nun eine Entschädigung für die Verstaatlichung an, und die Regierung habe von einem möglichen Kompromiss gesprochen - was sowohl der Bevölkerung als auch dem Internationalen Währungsfonds ein Dorn im Auge sei.



Ein Erfolg von Selensky-Team sei die vorläufige Einigung mit dem IWF auf die Weiterführung der Zusammenarbeit in Form eines dreijährigen "Extended Fund Facility"-Programms über 5,5 Mrd. USDollar. Das Programm sei an - bisher nicht bekanntgegebene - Vorbedingungen geknüpft, deren Erfüllung den Zeitpunkt seiner Freigabe durch das IWF-Direktorium beeinflussen würden. Der Fortgang des Falls "Privatbank", der im Dezember gerichtlich verhandelt werde, werde mit Sicherheit auch beim IWF aufmerksam verfolgt.



Die ukrainische Wirtschaft habe nach der Krise 2014 / 2015 nach wie vor mit zahlreichen strukturellen Problemen und dem Verlust der Produktionskapazitäten im Verarbeitenden Gewerbe im Osten zu kämpfen. Mit dem Gipfeltreffen am 9. Dezember sei Präsident Selensky die Wiederaufnahme der Friedensgespräche gelungen, doch der Gipfel habe auch gezeigt, dass umfassende Erfolge wegen der stark auseinandergehenden Positionen nach wie vor mit großen Fragezeichen versehen seien.



Nach der Wirtschaftskrise und der Schuldenumstrukturierung 2015 habe sich die Bonitätseinschätzung auf einem niedrigen Niveau (Caa1 / B / B) mit einem positiven Trend eingependelt. Die Staats- und Auslandsverschuldung würden trotz des Schuldenschnitts auf einem hohen Niveau bleiben, während die Währungsreserven die kurzfristige Auslandsverschuldung nur knapp abdecken würden. Das Leistungsbilanzdefizit habe sich in der Ukraine aufgrund der Erholung der Inlandsnachfrage und eines höheren Ölpreisniveaus erneut ausgeweitet.



Der Konflikt in der Ostukraine bleibe ungelöst, auch wenn er weitgehend eingefroren sei. Die Beziehungen mit Russland würden trotz der jüngsten Annäherungsschritte wie ein Gefangenenaustausch frostig bleiben. Über die Gaslieferungen ab 2020, wenn der jetzige Transitvertrag auslaufe, gebe es noch keine Einigung und wegen der voraussichtlichen Fertigstellung der "Nord Stream 2"-Pipeline im kommenden Jahr seien der Gastransit und die dazugehörigen Exporteinnahmen auch mittelfristig in Gefahr. Die Zusammenarbeit mit dem IWF stelle einen wichtigen Anker für die Fortführung der strukturellen Reformen in der Ukraine dar. (11.12.2019/ac/a/m)







