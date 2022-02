Die Situation sei als brandgefährlich einzustufen. Aufgrund der höchst gefährlichen Zuspitzung der Situation stehe nun das geplante Treffen zwischen US-Außenminister Antony Blinken und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow im weiteren Wochenverlauf im Fokus - sofern es überhaupt stattfinde.



In diesem Umfeld habe der deutsche DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) den Handel mit einem deutlichen Minus von 2,1% beendet, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) mit einem Kursrückgang in Höhe von 2,2% marginal schlechter ergangen sei. Ähnlich sei es auch dem heimischen ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) ergangen, der ebenfalls einen Kursrückgang von 2,2% habe hinnehmen müssen.



Deutlich härter als die westlichen Aktienindices habe es aber den Aktienmarkt des Aggressors getroffen, da viele Investoren aus Angst vor einem Einmarsch russische Aktien in Bausch und Bogen abverkauft hätten: Der in lokaler Währung gehandelte russische Leitindex MOEX habe gestern ein Minus von 10,5% (Tagestief: rund -14%) hinnehmen müssen, während der in USD notierende RTS im Tief bis zu 17% eingebüßt habe. Aber auch die russische Währung sei deutlich unter Druck geraten: So habe der Rubel am Abend gegen den USD bei 79,75 notiert, was einem Minus von 3,4% entsprochen habe. Zudem habe auch das russische Finanzministerium nach Angaben von Bloomberg den für heute geplanten Verkauf von Anleihen abgesagt und dies mit der "erhöhten Volatilität auf den Finanzmärkten" begründet.



Auch die asiatischen Märkte könnten sich von der geopolitisch massiv verschärften Lage nicht abkoppeln und würden sich heute Morgen relativ geschlossen im klar negativen Terrain befinden. Wenig überraschend würden auch die Frühindikatoren einen klar schwächeren Handelsauftakt an Europas Börsen signalisieren. Generell sei davon auszugehen, dass sich das Risikosentiment in der nächsten Zeit klar von der Eskalation im Konflikt getrübt zeige.



Auf den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise im Zuge der zugespitzten Lage weiter zuzulegen vermocht. Heute Morgen gehe der Aufwärtstrend beim schwarzen Gold ungebremst weiter, wobei der Preis der Sorte Brent aktuell bereits klar über USD 97 je Fass notiere. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenso gesucht gewesen. Aktuell notiere der Preis für die Feinunze Gold rund um USD 1.910. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe gestern wieder deutlich Federn lassen müssen und notiere aktuell unter der Marke von USD 37.000.



Wenngleich der Fokus der Investoren wohl vorwiegend auf dem Ukraine-Konflikt liegen dürfte, so drehe sich auch am heutigen Handelstag der Zahlenreigen der Unternehmensveröffentlichungen munter weiter, wobei mit Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) und Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) durchaus interessante Titel auf der Agenda stünden. Abgesehen von der Berichtssaison seien heute auch noch der ifo Geschäftsklimaindex in Deutschland sowie die US-Einkaufsmanager-Indices (Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen) für Februar auf dem Makro-Datenkalender vermerkt. (22.02.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Börsen gestern feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren, hatte die Ukraine-Krise vor allem die europäischen Börsen voll im Griff, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Selbst das Top-Thema Inflation - die deutschen Erzeugerpreise seien im Januar so stark gestiegen wie noch nie seit 1949 - aber auch die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse der Einkaufsmanager-Umfragen für Deutschland und die Eurozone seien angesichts der Lage zum absoluten Nebenschauplatz verkommen. Dabei habe der Tag noch recht erfreulich begonnen: Die am Wochenende entstandene Hoffnung auf ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin habe die Bullen zu Handelsbeginn sogar noch mutig aus der Deckung blinzeln lassen.Allerdings habe die Freude nur kurz gewährt, da die ausbleibende Gesprächsbestätigung vonseiten Russlands die positive Stimmung schnell wieder getrübt habe. Von da an sei es kontinuierlich bergab gegangen, wobei sich der Abverkauf noch beschleunigt habe, als Russland der Ukraine den Beschuss eines Grenzpostens vorgeworfen und zeitnah gemeldet habe, dass die russische Armee fünf aus der Ukraine kommende "Saboteure" auf russischem Boden getötet haben solle.Sowohl die USA als auch die EU hätten bereits angekündigt, dass sie auf die Anerkennung und damit auf die eindeutige Verletzung des Völkerrechts und der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine und des Minsker Friedensabkommens Sanktionen verhängen würden. Zudem hätten die USA bereits die Geschäftstätigkeiten mit den betroffenen Regionen eingestellt. Allerdings stelle der Einsatz in den abtrünnigen Enklaven - einem hochrangigen US-Beamten zufolge - noch keine "weitere Invasion" dar, was die härtesten Sanktionen auslösen würde, da Russland dort bereits Truppen unterhalte, doch könne es jederzeit zu einer breiteren Kampagne kommen.