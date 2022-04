Einem Bericht von Bloomberg zufolge habe Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) im März 60 Flugzeuge ausgeliefert, womit sich die Gesamtauslieferungen im ersten Quartal 2022 auf 140 Flugzeuge erhöht hätten. Dies bedeute einen Anstieg gegenüber 125 ausgelieferten Flugzeugen in Q1 2021. Auch wenn der Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu begrüßen sei, müsste Airbus die Auslieferungen in Q2-Q4 deutlich beschleunigen, wenn es sein Auslieferungsziel von 720 Flugzeugen für das Gesamtjahr erreichen wolle. Airbus werde voraussichtlich morgen die offiziellen Auslieferungszahlen für Q1 2022 veröffentlichen.



Die Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), ehemals Daimler, habe bekanntgegeben, dass der Absatz der Marke Mercedes im 1. Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 15% auf 501,6 Tausend Fahrzeuge gesunken sei.



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) sei heute einer der am besten abschneidenden Werte im deutschen Mid-Cap-Index. Das Unternehmen habe für das erste Quartal einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 13% auf 61,5 Mio. Euro im Jahresvergleich gemeldet. Der bereinigte Nettogewinn sei ebenfalls um 13% auf 20,9 Mio. Euro gestiegen, während der Umsatz um 22% auf 349,8 Mio. Euro zugelegt habe. Das EPS habe sich von 0,57 Euro in Q1 2021 auf 0,63 Euro in Q1 2022 verbessert. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr 2022 einen Umsatzsprung von mindestens 10%, während EPS und EBITDA im hohen einstelligen Prozentbereich steigen dürften.



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) habe mitgeteilt, dass sie sich nicht an der Versicherung einer geplanten Ölpipeline in Ostafrika beteiligen werde. Der Bau einer 900 Kilometer langen Pipeline zwischen Uganda und Tansania solle im Jahr 2025 beginnen, aber die Munich Re habe gesagt, dass sie nach einer ESG-Bewertung beschlossen habe, das Projekt nicht zu versichern.



Einschätzungen von Analysten:



- Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) werde von Credit Suisse mit "neutral" bewertet. Das Kursziel wurde auf 164,00 gesetzt. (07.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag im Plus, so die Experten von XTB.Die Aktienmärkte hätten sich von der Schwäche am Futures-Markt während des asiatischen Handels erholt und die Mehrzahl der Blue-Chip-Indices in Europa würden heute höher notieren. Der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) sei mit einem Plus von 1,3% der Spitzenreiter, während der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) mit einem Minus von rund 0,6% am schwächsten abschneide. Der Wirtschaftskalender enthalte für heute keine wichtigen marktbewegenden Veröffentlichungen. Die für 13:30 Uhr angesetzten EZB-Protokolle hätten selten einen großen Einfluss auf die Indices.Der DAX sei gestern unter die Unterstützungszone von 14.200 bis 14.250 Punkten gefallen und habe damit den tiefsten Stand seit dem 16. März erreicht. Aus technischer Sicht sei dies eine recht bedeutende Entwicklung, da ein Durchbruch unter die genannte Preiszone auch einen Durchbruch unter die untere Grenze der lokalen Marktgeometrie bedeute. Dies wiederum deute darauf hin, dass sich ein kurzfristiger Trend umgedreht haben könnte. Andererseits sei es nach dem Durchbruch unter 14.200 Punkte nicht zu einem massiven Ausverkauf gekommen. Stattdessen sei der Rückgang bei 14.045 Punkten gestoppt worden und heute werde ein Versuch unternommen, wieder über die Preiszone von 14.200 bis 14.250 Punkten auszubrechen.