München (www.aktiencheck.de) - Nach den zahlreichen Stimmungsdaten dieser Woche stehen in der nächsten eine Reihe von harten Daten an, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick"."Gerade die Produktionszahlen werden zeigen, wie sehr die eingetrübte Unternehmensstimmung die Industrie bereits belastet", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers weiter: "Und die in Kürze anlaufende Quartalszahlensaison in den USA und kurz danach auch in Europa zeigen, wie es um die Gewinntrends bestellt ist."Greil bereite die weiterhin rückläufigen Gewinnerwartungstrends bei zugleich steigenden Aktienkursen Sorgen: "Eine überzeugende Unternehmenszahlensaison zum Halbjahr ist daher dieses Mal für die Börsen besonders wichtig."