Stockholm (www.aktiencheck.de) - Witold Bahrke, Senior Makrostratege bei Nordea Asset Management, kommentiert:



Chinas Auge-um-Auge-Vergeltungsmaßnahmen hätten die Märkte eindeutig überrascht. Schließlich scheine in einem quid-pro-quo-Prozess für China doch am meisten auf dem Spiel zu stehen. Am wahrscheinlichsten sei es wohl, dass sowohl China als auch die USA einen langwierigen Verhandlungsprozess einleiten würden. Aus Sicht des Marktes würde dies bedeuten, dass zwar ein Worst Case vermieden werde, aber es sei auch nicht wirklich gut. Die Zeiten des schnell wachsenden Handels seien vorbei, und Bahrke glaube, dass die Handelspolitik im Allgemeinen einen eher kämpferischen Ton annehme. Die Unsicherheit werde bleiben.



Die wichtigste Erkenntnis sei, dass die Globalisierungsgewinner von gestern in Zukunft nicht mehr am Steuer sitzen würden. Außerdem sei es wichtig zu beachten, dass die globale Handelsintensität (Handel/BIP) ihren Höhenpunkt bereits vor einigen Jahren erreicht habe. Protektionistische Maßnahmen seien bereits vor der Eskalation der Handelsspannungen Thema gewesen. Dementsprechend sei ein weniger handelsfreundliches Umfeld an sich nichts Neues, wenn auch das Thema für Trumps Politik oberste Priorität besitze.

Die Unsicherheit, die sich aus einer stärkeren Haltung gegenüber der Handelspolitik ergebe, sei nicht die Hauptursache dafür, dass Risikoanlagen seit Jahresbeginn hinter den Erwartungen zurückbleiben würden, aber sie verstärke die Sorgen. Der Hauptgrund für den Risk-Off-Modus, wie man ihn sehe, sei die Straffung der geldpolitischen Bedingungen in Kombination mit einem nahezu perfekt bepreisten Markt. Der Handel habe allerdings viele Jahre lang zu einem starken globalen Wachstum beigetragen, genauso wie der "Peak Trade" (Wendepunkt, an dem das weltweite Verhältnis zwischen Export- und Importvolumen und dem Bruttoinlandsprodukt einen Höchststand erreicht habe) zu dem niedrigen Wachstumsumfeld beitrage, in dem wir uns befinden würden. Wenn wir also einen echten Handelskrieg sehen würden, wie auch immer man diesen definiere, könnte dies das Fass zum Überlaufen bringen und den Bullenmarkt für Aktien beenden. (05.04.2018/ac/a/m)





