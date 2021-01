Paris (www.aktiencheck.de) - Das Tal der Tränen scheint durchschritten - zumindest vorerst: Seit November legt der Ölpreis sukzessive zu, wobei der Kurs der Nordseesorte Brent vor allem in den vergangenen Tagen nochmals ordentlich Höhenluft schnupperte, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".US-Schieferölproduzenten in LauerstellungBeflügelt worden sei der Ölpreis in den vergangenen Tagen in erster Linie von der Öl-Allianz OPEC+. Grund: Das Bündnis reagiere auf die nach wie vor bestehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten in der Corona-Pandemie mit einer überraschend kräftigen Kürzung der Ölfördermenge. So würden Medienberichten zufolge die 13 OPEC-Staaten und ihre zehn Kooperationspartner im Februar und März die Ölförderung um gut 1,4 Millionen Barrel pro Tag drosseln. Den mit Abstand größten Beitrag steuere dabei Saudi-Arabien bei, das allein rund eine Million Barrel am Tag weniger fördern wolle. Dass die US-Rohöllagerbestände zuletzt kräftiger nachgegeben hätten als vorab erwartet worden sei, dürfte den Kurs zusätzlich gestärkt haben. Laut der US-Energiebehörde EIA seien sie in der Woche zum 1. Januar um gut 8 Millionen Barrel im Vergleich zur Vorwoch geschrumpft. Aber: Auf dem aktuellen oder einem noch höheren Ölpreis-Niveau würden wohl auch die US-Schieferölproduzenten ihre Aktivitäten wieder erhöhen. In den Himmel wachsen werde der Ölpreis daher sicherlich nicht, zumal - trotz positiver Impfnachrichten - auch die Corona-Pandemie noch längst nicht überstanden sei. (08.01.2021/ac/a/m)