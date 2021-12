ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) (+8,1%) verhandele mit Investoren über den Rückkauf einer Wandelanleihe, welche ansonsten im Jahr 2023 zu einer Verwässerung des Gewinns pro Aktie führen würde.



Die vom Mutterkonzern Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) erfolgreich abgespaltene Daimler Truck Holding (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) habe ihren guten Lauf gestern zunächst fortgesetzt und kurzfristig die Marke von EUR 35 überschritten, bevor die Aktie dann aber leicht im Minus bei EUR 32,90 geschlossen habe.



Elon Musk habe weitere 934.000 Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (-3,3%) verkauft. Der Gründer habe damit in den letzten fünf Wochen Aktien seines Unternehmens im Wert von USD 12,7 Mrd. veräußert. Nach einem Zuwachs von USD 98 Mrd. allein im heurigen Jahr sei Musk mit einem Gesamtvermögen von USD 253,6 Mrd. laut Bloomberg aktuell der reichste Mensch der Welt. (15.12.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) büßte 13,5% ein, nachdem sich Anleger über die Modalitäten des Einstiegs (Wandelanleihe anstatt Aktienkäufe) von Silver Lake enttäuscht zeigten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Demnach investiere die US-amerikanische Kapitalbeteiligungsgesellschaft EUR 344,3 Mio. in die Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 10% des derzeit ausgegebenen Grundkapitals, erwerbe aber keine Beteiligung in Form von Aktien.