Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei.



Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (24.06.2019/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) beurteilt das seit vergangenem Freitag vorliegende freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der mehrheitlich im Besitz des Tschechen Daniel Křetínský befindlichen Investmentholding EP Global Commerce VI GmbH (EPGC) für die METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) als zu gering, so Jella Benner-Heinacher, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DSW."Schon vor der Absage am Sonntag war uns sofort klar, dass diese Offerte bei der METRO keine Begeisterung auslösen würde", habe Jella Benner-Heinacher gesagt. METRO-Vorstand Olaf Koch sei fest davon überzeugt, dass das Preisangebot das Unternehmen erheblich unterbewerte und dessen Wertschöpfungsplan nicht reflektiere.Für die Stammaktien des Düsseldorfer Handelskonzerns biete die EPGC-Holding mit Sitz in Grünwald bei München 16 Euro pro Stück, für die Vorzugsaktien 13,80 Euro. Der Preis entspreche damit einem Aufschlag von lediglich drei Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag.Die DSW weise darauf hin, dass der mittlere Wert von METRO nach den klassischen Bewertungsmethoden laut Handelsgesetzbuch tatsächlich weit über dem Angebotspreis liegen müsste. Bedenke man dann noch, dass die EPGC nach eigenem Bekunden die volle unternehmerische Kontrolle über die METRO AG anstrebe, wäre selbst noch eine Prämie von 30 Prozent auf den aktuellen Aktienwert nicht ausreichend.Börsenplätze METRO-Aktie: