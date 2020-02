Tradegate-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

71,20 EUR -1,03% (07.02.2020, 09:20)



Euronext Paris-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

71,62 EUR -0,17% (07.02.2020, 09:38)



ISIN Ubisoft-Aktie:

FR0000054470



WKN Ubisoft-Aktie:

901581



Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UEN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UBI



Kurzprofil Ubisoft:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (07.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Ubisoft-Aktie (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) unter die Lupe.Beim größten Videospielentwickler Europas seien die Umsätze mangels starker Neuveröffentlichungen auf 416 Mio. Euro gesunken - ganze 26 Prozent weniger als im Vorjahr (562 Mio. Euro). Nach einem 20%-igen Kursrutsch der Ubisoft-Aktie im vergangenen Oktober sei das erwartet worden. Die Hoffnung stecke im Ausblick auf 2020.Ubisoft habe aktuell einen schweren Stand. Die fehlenden Hits mache der starke Katalog wett und auch die eigene Download-Plattform Uplay wachse. Ein Vorteil, denn das französische Unternehmen könne seine Spiele direkt und ohne Vermittlerprovision verkaufen. Die Ubisoft-Aktie habe sich auch deswegen wieder auf fast alte Stärke zurückgekämpft.Jüngst habe Ubisoft das erfolgreiche Berliner Mobile-Game-Studio Kolibri übernommen - ein gutes für künftiges Wachstum! Bereits investierte Anleger könnten dabeibleiben, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2020)Börsenplätze Ubisoft-Aktie: