Tradegate-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

68,60 EUR +2,11% (27.03.2020, 12:33)



Euronext Paris-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

68,80 EUR +2,69% (27.03.2020, 12:30)



ISIN Ubisoft-Aktie:

FR0000054470



WKN Ubisoft-Aktie:

901581



Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UEN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UBI



Kurzprofil Ubisoft:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (27.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Ubisoft-Aktie (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) unter die Lupe.Mit dem französischem Videospielentwickler gebe es neben den asiatischen und US-amerikanischen Größen auch einen Coronavirus-Gaming-Profiteur in Europa. Die Aktie der Macher von "Assissin’s Creed", "Anno" und "Rainbow Six Siege" habe sich erneut über die GD200 zurückgekämpft und schicke sich an, auch die GD50 zu überwinden.In den letzten zwei Wochen habe die Ubisoft-Aktie rund 19% ihres Wertes eingebüßt. Mittlerweile sei das Niveau von Ende Februar wieder erreicht worden. Charttechnisch habe der Wert mit dem erneuten Ausbruch über die 200-Tage-Linie den Abwärtstrend zwar noch nicht vollständig abgebrochen, aber die gute Position des Unternehmens in der Krise unterstrichen.Im Zuge des Coronavirus-Abverkaufs habe sich die Unterstützung um die 63 Euro als robust erwiesen, darunter liege mit 60 Euro die nächste Sicherheitslinie für die Ubisoft-Aktie. Jetzt komme es darauf an, ob der Kurs das Niveau halten und das Unternehmen seine Situation als Krisenprofiteur weiter ausspielen könne. Charttechnisch sei ein stabiles Niveau zurückgewonnen und zur Bodenbildung angesetzt worden. Anleger sollten die Situation weiter beobachten und sich für einen Einstieg bereitmachen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2020)Börsenplätze Ubisoft-Aktie: