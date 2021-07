Tradegate-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

53,04 EUR -3,11% (21.07.2021, 15:50)



Euronext Paris-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

53,28 EUR -2,06% (21.07.2021, 15:44)



ISIN Ubisoft-Aktie:

FR0000054470



WKN Ubisoft-Aktie:

901581



Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UEN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UBI



Kurzprofil Ubisoft:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (21.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Ubisoft-Aktie (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) unter die Lupe.Über 20% seien die Nettobuchungen von Ubisoft im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Juni) geschrumpft und hätten damit unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Wahrlich keine guten Nachrichten für die Aktionäre des französischen Spieleentwicklers. Ubisoft müsse man jedoch zugutehalten, dass das Vorjahresquartal aufgrund der Corona-Maßnahmen besonders stark für den Spielekonzern und nur schwer zu übertreffen gewesen sei. Zudem habe es an größeren Releases gemangelt. Einzig für den Cloud-Gaming-Dienst Stadia von Google habe Ubisoft mit "Monopoly" einen neuen Titel geliefert. Ansonsten habe es nur Zusatzinhalte für bereits veröffentlichte Spiele gegeben.Für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende März 2021) erwarte Ubisoft dennoch Wachstum bei den Nettobuchungen, wenn auch nur im einstelligen Bereich. Der operative Gewinn solle zwischen 420 und 500 Mio. Euro liegen, was eine breite Spanne darstellt und durchaus eine Verschlechterung gegenüber den 473 Mio. Euro des vorangegangenen Geschäftsjahres bedeuten könnte.Immerhin solle "Rainbow Six Extraction" nach einer erneuten Verzögerung noch im Januar 2022 erscheinen, womit das Release ins laufende Fiskaljahr falle. Das saisonal starke Weihnachtsgeschäft lasse sich Ubisoft damit aber durch die Lappen gehen. Die ebenfalls wichtige Veröffentlichung von "Far Cry 6" komme dagegen rechtzeitig für Weihnachten am 7. Oktober 2021.