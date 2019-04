Wer früh in neue Technologien oder Innovationen investiere, könne zwar von einem anfänglichen kurzfristigen Aufschwung profitieren - aber nicht alle Unternehmen seien auch auf lange Sicht erfolgreich. "Wer geduldig ist und beobachtet, wie gut sie letztlich Innovationen in ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell integrieren und in Gewinne umsetzen können, kann die Spreu vom Weizen trennen", so Hargraves weiter. Zwar verpasse man auf diesem Weg möglicherweise einen Teil des kurzfristigen Aufschwungs - andererseits umgehe man damit aber auch die Volatilität, die die Einpreisung am Markt mit sich bringen könne. Auf diese Weise könnten Investoren mehr Sicherheit darüber gewinnen, welche Unternehmen sich voraussichtlich am nachhaltigsten entwickeln werden.



So habe Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) zunächst als einer von vielen Akteuren im Bereich der Customer-Relationsip-Management-Software (CRM) gegolten, bevor es das Feld dominiert habe. Etwas Geduld hätte vielen Investoren dabei helfen können zu erkennen, welche Unternehmen in diesem Bereich langfristig Erfolg haben würden.



"Wir bei Framlington Equities treffen unsere Entscheidungen anhand eines fundamentalen Bottom-up-Auswahlverfahrens, in dem wir uns die Erträge des investierten Kapitals und die freien Cashflows ansehen, sobald ein Unternehmen seit einiger Zeit öffentlich gelistet ist", so Hargraves. So habe AXA IM beispielsweise nach dem Börsengang von Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) die Unternehmenszahlen aus vier vollen Quartale abgewartet, ehe die Experten die kommerzielle Tragfähigkeit der Werbeplattform als bewiesen angesehen und in das Unternehmen investiert hätten.



Bis Uber einen nachhaltigeren Weg zur Rentabilität gefunden habe, halte Hargraves beim Thema Mobilität eine Reihe anderer Investment-Möglichkeiten im Auge. "Wir sind gespannt darauf zu sehen, welche Rolle die Automation in diesem Bereich spielen wird. Waymo zum Beispiel, eine Tochter von Googles Mutterkonzern Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), ist führend in der Entwicklung von Technologien für autonome Fahrzeuge. Ende April kündigte Waymo die Eröffnung einer Fabrik in Detroit an, um eine Flotte von selbstfahrenden Autos zu bauen. Das unterstreicht das Engagement für die Zukunft der Mobilität", schließe der Experte. (29.04.2019/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Eine Reihe renommierter Unternehmen aus dem Silicon Valley wird voraussichtlich noch in diesem Jahr an die Börse gehen, so die Experten von AXA Investment Managers.Doch sollten Investoren Aktien von so genannten "Sharing Economy"-Unternehmen wie Lyft (ISIN US55087P1049/ WKN A2PE38), AirBnB, WeWork oder Slack kaufen? Mark Hargraves, Head of Framlington Global Equities bei AXA Investment Managers, habe zum geplanten Börsengang von Uber am 9. Mai eine klare Meinung: "Bei Uber sind aus unserer Sicht noch Fragen zum aktuellen Carsharing-Modell offen. Es ist nicht klar, ob es attraktiv genug für ein nachhaltiges, langfristiges Investment ist", sage Hargraves. Nur dank einer stützenden Reihe von Risikokapitalfinanzierungen und viel zu niedrigen Preisen habe das Unternehmen bis heute Nutzer hinzugewinnen können. Profitabel sei Uber mit diesem Modell nicht. "Daher warten wir ab, ob Uber seine Rentabilität steigern kann, ohne die Preise zu erhöhen - denn die sind ausschlaggebend für das Gesamtangebot und die Wettbewerbsfähigkeit. Beim Carsharing ist die Konkurrenz groß."