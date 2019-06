Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

37,40 Euro +0,93% (12.06.2019, 13:30)



Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

37,30 Euro -0,53% (12.06.2019, 14:00)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 42,03 -0,99% (12.06.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

(12.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Justin Patterson von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Justin Patterson vom Investmenthaus Raymond James seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER).Uber Technologies Inc. habe organisatorische Veränderungen bekannt gegeben, inklusive des Ausscheidens von COO und CMO und einer Ausweitung der Aufgabengebiete verschiedener Führungsmitglieder.Die recht frühe Ankündigung von personellen Anpassungen könnte Bären in ihrer These bestärken. Die Analysten von Raymond James erachten die Maßnahmen dagegen vielmehr als sinnvoll.Die fundamentale Lage von Uber beginne sich zu verbessern. Nach mehreren Quartalen mit einer stabilen Entwicklung sollten die Sorgen der Anleger schrumpfen, so die Einschätzung des Analysten Justin Patterson.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uber-Aktie: