Die Reaktion der Anleger auf die Zahlen mache klar, auf welchen Fahrdienstleister die Anleger aktuell setzen sollten. DER AKTIONÄR bleibt seiner Entscheidung treu und favorisiert weiterhin die Uber-Aktie, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 04.05.2022)



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (04.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Jüngst hätten die beiden großen börsennotierten Fahrdienstleister Uber und Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38) die Quartalszahlen publiziert. Während sich die Uber-Aktie von einem anfänglichen Verlustschock schnell habe erholen können, stehe bei der Lyft-Aktie vorbörslich ein fettes Kursminus von rund 27 Prozent zu Buche.Uber habe seinen Umsatz um 136 Prozent auf 6,85 Mrd. Dollar steigern können und damit die Erwartungen der Analysten von 6,13 Mrd. Dollar klar übertroffen. Uber profitiere weiterhin von der Erholung seiner "Mobility"-Sparte, deren Umsätze um 201 Prozent auf 2,52 Mrd. Dollar zugelegt hätten und damit erstmals seit dem Corona-Jahr 2020 die "Delivery"-Erlöse in Höhe von 2,51 Mrd. Dollar übertroffen hätten.Laut Geschäftsführung sei die Anzahl der Fahrer auf ein neues Nach-Corona-Hoch geklettert und man sei nun in der Lage, die teuren "Incentive"-Programme zurückzufahren. "Die Maschine rollt", habe Uber-CEO Dara Khosrowshahi gesagt. Unter dem Strich dürfte sich dies auch in Zukunft positiv auswirken.Im Q1 müssten Uber-Anleger jedoch erst einmal einen Nettoverlust von unglaublichen 5,9 Mrd. Dollar verkraften. Anleger die fürchten würden, dass Uber die jüngsten Errungenschaften bezüglich seiner Profitabilität wieder über Bord geworfen habe, könnten jedoch aufatmen. Für den Verlust seien Wertberichtigungen auf Investments wie die Beteiligung am chinesischen Rivalen Didi oder dem Autobauer Aurora verantwortlich gewesen. Beim bereinigten Betriebsergebnis habe es einen Gewinn von 168 Mio. Dollar nach tiefroten Zahlen im Vorjahresquartal gegeben.Konkurrent Lyft habe dagegen bei der Prognose gepatzt. Die ausgegebene Umsatzspanne von 950 Millionen bis eine Milliarde Dollar sei hinter den Erwartungen der Analysten von 1,02 Mrd. Dollar zurückgeblieben. Wirklich verheerend und ausschlaggebend für den heftigen Kursverlust sei aber die Prognose für das bereinigte Betriebsergebnis gewesen. Lyft erwarte beim EBITDA nur zwischen zehn und zwanzig Mio. Dollar - Analysten hätten 83 Mio. Dollar erwartet.Der Grund für die verpassten Erwartungen: Im Gegensatz zu Uber wolle Lyft weiter in "Incentive"-Programme für neue Fahrer investieren. "Dies wird uns für die langfristige Entwicklung gut positionieren", habe CFO Elaine Paul gesagt. Bei Anlegern sei das jedoch gar nicht gut angekommen.Im abgelaufenen Quartal habe Lyft hingegen überzeugen können. Der Umsatz sei um 44 Prozent auf 876 Mio. Dollar gestiegen und habe über den Schätzungen von 846 Mio. Dollar gelegen. Unter dem Strich seien die Erwartungen mit einem Verlust je Aktie von 0,07 Dollar etwa getroffen worden.