Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (10.01.2022/ac/a/n)



Die Uber-Aktie habe im vergangenen Jahr nicht gerade zu den Anleger-Favoriten gehört. Seit März 2021 habe sich ein intakter Abwärtstrend ausgebildet. Gehe es nach Analysten, dann dürfte sich das Sentiment in diesem Jahr zum Positiven verändern. Grund: Das Unternehmen stehe vor der operativen Wende.So hätten die Needham-Analysten am Freitag Uber zu ihrem Top-Pick 2022 erklärt. Die Experten würden dabei insbesondere die gesteigerte Profitabilität von Uber in den Vordergrund stellen. Das Unternehmen erwarte für das vierte Quartal ein positives bereinigtes EBITDA von 25 bis 75 Millionen Dollar. Uber-CEO Dara Khosrowshahi habe zuletzt gegenüber Bloomberg angegeben, dass die tatsächliche Zahl wohl in der Nähe der oberen Spanne liegen werde.Laut Needham werde zudem das starke operative Momentum in Ubers Food-Delivery-Sparte anhalten. Uber dürfte 2022 wahrscheinlich zusätzliche Partnerschaften im Bereich Food-Delivery ankündigen und weiter geographisch expandieren.Bullish seien auch die Experten von RBC Capital Markets, die Uber als ein gutes Reopening-Play ansähen. Abgesehen vom Gegenwind durch Omikron sei Uber bestens gerüstet, um von einer kompletten Wiedereröffnung der Wirtschaft im Jahr 2022 mit einem besonders starken Engagement bei Flug- und Geschäftsreisen zu profitieren.Die Uber-Aktie stehe kurz davor, die 50-Tage-Linie bei 41,78 Dollar wieder zu erobern und die Aufholjagd fortzusetzen. Auch fundamental sehe der Titel wieder aussichtsreich aus.Uber bleibt auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2022)