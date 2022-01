Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (11.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) zu kaufen.Es gebe nur wenige Large Caps, die im Verlauf des gestrigen Handels deutlich hätten zulegen können. Die Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber gehöre dazu. Der Titel habe zum Börsenschluss 2,6 Prozent höher notiert. Grund sei ein positiver Kommentar des bekannten CNBC-Moderators Jim Cramer."Sie haben meinen Segen, eine kleine Position bei Uber einzugehen. Sie können bei Schwäche investieren, wenn der NASDAQ seine Tiefs testet", habe der Moderator in seiner TV-Show "Mad Money" gesagt. Cramer erwarte, dass das Investoren-Event am 10. Februar ein "größerer positiver Katalysator" sein werde.Uber gehöre zwar wegen seiner Profitabilität nicht zu den typischen Aktien, die er normalerweise empfehle. Der US-Konzern befinde sich jedoch auf dem besten Weg, noch rechtzeitig bevor die FED die Zinsen erhöhe, die Profitabilitätsschwelle zu erreichen."Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie Unternehmen meiden sollten, die für ein Vielfaches des Umsatzes gehandelt werden und keine Gewinne erwirtschaften. Aber Uber handelt jetzt nur noch mit dem Dreifachen des Umsatzes und das ist ein echtes Schnäppchen, wenn das Geschäft weiter anzieht", habe Cramer gesagt."Der Aktionär" schließe sich Jim Cramer an und empfiehlt Uber auf dem aktuellen Niveau zum Kauf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Zumal gestern die 50-Tage-Linie habe überwunden werden können. Investierte würden dabeibleiben, Neueinsteiger würden kaufen. (Analyse vom 11.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Uber