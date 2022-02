(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (10.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstleisters Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Mit einem deutlich höheren Umsatz als von den Analysten erwartet habe Uber am Mittwochabend die Anleger überzeugt. Die Uber Technologies-Aktie sei daraufhin im nachbörslichen Handel um 5,8 Prozent auf 42,50 Dollar geklettert. Der Titel stehe damit kurz vor dem Bruch des jüngsten Abwärtstrends.Das Unternehmen profitiere davon, dass seine Fahrdienste wieder mehr genutzt würden, während das Geschäft mit Essenslieferungen stark bleibe. Im vergangenen Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um 83 Prozent auf 5,8 Mrd. Dollar gewachsen. Das sei mehr gewesen als Analysten mit 5,34 Mrd. Dollar erwartet hätten.Der Umsatz aus der Fahrdienst-Vermittlung sei im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 2,28 Mrd. Dollar gestiegen. Das Highlight der Mobility-Sparte: Ein bereinigter operativer Gewinn von 575 Mio. Dollar - fast doppelt so viel wie vor einem Jahr. In der Corona-Pandemie sei das bisherige Kerngeschäft von Uber angesichts von Heimarbeit und Ausgeheinschränkungen eingebrochen. Uber habe 1,77 Mrd. Fahrten verbucht - acht Prozent mehr als in den drei Monaten davor und 23 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.Aber auch in Q4 seien die Lieferdienste noch der größere Umsatzbringer mit Erlösen von rund 2,4 Mrd. Dollar geblieben. Das sei ein Anstieg von 78 Prozent im Jahresvergleich gewesen. Es habe einen bereinigten operativen Gewinn von 25 Mio. Dollar gegeben nach einem Minus von 145 Mio. Dollar ein Jahr zuvor.Unter dem Strich habe der Fahrdienstleister damit einen Gewinn von 892 Mio. Dollar verbucht. Er sei aber auch dank eines Bewertungsgewinns von 1,4 Mrd. Dollar vor Steuern aus Investitionen der Firma zustande gekommen. Im Vorjahresquartal habe es rote Zahlen von 968 Mio. Dollar gegeben.Optimistisch blicke die Unternehmensleitung auch auf das laufende Q1, in dem ebenfalls ein positives bereinigtes EBITDA von 100 bis 130 Millionen erzielt werden solle. Das aktuelle Pandemiegeschehen sei dabei laut Khosrowshahi kein großes Problem: "Während sich die Omicron-Variante Ende Dezember auf unser Geschäft auszuwirken begann, erholt sich Mobility bereits wieder, mit einem Anstieg der Buchungen um 25 Prozent gegenüber der letzten Woche des Vormonats."An den Quartalszahlen von Uber gebe es nichts zu meckern. Anleger bleiben bei der Uber Technologies-Aktie dabei und setzen weiterhin auf die positiven Umsatz- und Gewinntrends des Fahrdienstleisters, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Werde der nachbörsliche Kurssprung im heutigen Donnerstagshandel bestätigt, würde das Papier die 100-Tage-Linie zurückerobern und kurz vor dem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie stehen. Klare charttechnische Kaufsignale. (Analyse vom 10.02.2022)