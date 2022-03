Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Uber



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (07.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber sei im Zuge der Gesamtmarktkorrektur unter die Räder gekommen und zwischenzeitlich sogar unter die psychologisch wichtige 30-Dollar-Marke gerutscht. Operativ sorge der US-Konzern dennoch für weiter positive Nachrichten.Uber habe nämlich heute seine Gewinnprognose angehoben und erwarte nun ein bereinigtes EBITDA von 130 bis 150 Millionen Dollar. Zuvor sei das Unternehmen beim EBITDA noch von 100 bis 130 Millionen Dollar ausgegangen.Uber habe zugleich mitgeteilt, dass man sowohl im Bereich Delivery als auch im Bereich Mobility eine "sequenzielle Verbesserung" beim EBITDA erwarte. Als Grund für die Prognoseanhebung werde vonseiten des Unternehmens die Überwindung der Corona-Krise angeführt."Unser Mobilitätsgeschäft erholt sich von Omikron viel schneller als wir erwartet haben. Ob für Reisen, Pendeln oder Ausgehen in der Nacht, wir sehen eine gesunde und wachsende Nachfrage in allen Bereichen", habe CEO Dara Khosrowshahi gesagt.Die Uber-Aktie notiere knapp zwei Prozent im Plus. Nach den starken Quartalszahlen sei die Anhebung der Gewinnprognose ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Profitabilität. Positiv sei zudem, dass Uber im vergangenen August noch rechtzeitig sein Russland-Geschäft an Yandex für eine Milliarden Dollar verkauft habe.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Uber Technologies-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 07.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: