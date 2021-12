Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Uber.



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (22.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse zu kaufen.Mitten im Tech-Abverkauf habe die Uber-Aktie zu einer stärkeren Gegenbewegung angesetzt und seit ihrem Dezembertief bereits 20 Prozent wieder gutgemachr. Nun stehe der Titel vor einem wichtigen Kaufsignal. Auch fundamental dürfte es ab 2022 wieder bergauf gehen.Die Uber-Aktie sei an der 35-Dollar-Marke nach oben gedreht und stehe kurz vor der Überwindung des GD50 bei 42,57 Dollar. Dies würde dem Titel neue Impulse für die Fortsetzung der Turnaround-Rally verleihen. Bereits bei 47,21 Dollar warte mit der 200-Tage-Linie der nächste wichtige Widerstand. Spätestens wenn die Bullen auch diese Marke erobern würden, wäre dies aus technischer Sicht ein starkes Kaufsignal.Ein Grund für die relative Stärke von Uber dürfte seine Food-Delivery-Sparte sein, die von der möglichen Verschärfung der Corona-Maßnahmen in den USA und anderen Ländern profitieren würde. Im dritten Quartal habe der Konzern die Zahl seiner Buchungen im Bereich Delivery auf 2,24 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal fast verdoppelt.Zuversicht verleihe auch die Tatsache, dass der Fahrdienstvermittler 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte ein positives bereinigtes EBITDA erwirtschaften dürfte. Laut den Analysten solle dieser bei 1,38 Milliarden Dollar liegen. Auch der Free Cashflow solle positiv sein und bei einer Milliarde Dollar liegen.Sollten die Analysten mit ihren Gewinnprognosen Recht behalten, dann dürfte Uber im nächsten Jahr an der Börse zum Outperformer mutieren. Sogar eine Verdopplung des Aktienkurses vom aktuellen Niveau aus wäre dann möglich."Der Aktionär" hat sich jetzt schon positioniert und empfiehlt antizyklischen Anlegern den Kauf, so Emil Jusifov. (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: