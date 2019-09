Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

31,05 Euro +0,02% (19.09.2019, 14:45)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 34,43 +0,50% (19.09.2019, 15:20, vorbörslich)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (19.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse des Analysten Benjamin Black von Evercore ISI:Laut einer Aktienanalyse äußert Benjamin Blick, Analyst beim Investmenthaus Evercore ISI, weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER).Eine Betriebserlaubnis in London werde gegen Ende des Monats auslaufen. Die Analysten von Evercore ISI gehen davon aus, dass Uber Technologies Inc. die Lizenz wie erwartet verlängert bekommen. Das neue Management, eine verbesserte Corporate Governance, erhöhte Sicherheitsfeatures, Checks der Fahrer und die Zusammenarbeit mit den Behörden sollten eine problemlose Verlängerung garantieren.Die einzige offene Frage sei die, wie lange die Lizenz verlängert werde. Aber selbst bei dem unwahrscheinlichen Szenario einer negativen Beurteilung dürfte Uber eine solche Entscheidung gerichtlich anfechten, so der Analyst Benjamin Black.In ihrer Uber-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Evercore ISI das Votum "outperform" sowie das Kursziel von 60,00 USD.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:30,92 Euro -1,10% (19.09.2019, 14:36)