Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

34,78 Euro -9,46% (09.08.2019, 15:47)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 39,38 -8,38% (09.08.2019, 15:56)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

(09.08.2019/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Ross Sandler von Barclays:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Ross Sandler von Barclays seine Übergewichten-Empfehlung für die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Ticker: UBER).Für Investoren, die unter der Oberfläche nach Anhaltspunkten für den Fortgang der Geschäfte von Uber Technologies Inc. suchen würden, biete der Quartalsbericht einige positive Indizien, so die Barclays-Analysten.Unter Ausklammerung der mit dem Börsengang verbundenen Zahlungen an Fahrer, habe sich der Umsatz verbessert. Analyst Ross Sandler rät Anlegern Kursschwächen bei der Uber-Aktie im Zusammenhang mit dem Auslaufen von Haltefristen zum Einstieg zu nutzen.Die Analysten von Barclays stufen in ihrer Uber-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "overweight" ein und halten am Kursziel von 50,00 USD fest.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:34,97 Euro -7,53% (09.08.2019, 15:43)