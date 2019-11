Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Jim Kelleher von Argus Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Jim Kelleher von Argus Research die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) weiterhin zum Kauf.Das Wettbewerbsumfeld in den Segmenten Fahrtenvermittlung und Essenslieferung hellt sich nach Ansicht der Analysten von Argus Research auf. Mit einem Anteil von 33% am globalen Fahrtenvermittlungsmarkt könne Uber seine Netzwerkeffizienz und Größe ausspielen, um weiteres Wachstum zu generieren.Viele der jüngsten Börsenneulinge hätten angesichts einer Verschiebung der Anlegerpräferenzen in Richtung Value-Titel eine Underperformance verzeichnet. Im Falle von Uber sollten Kursschwächen aber als Einstiegsgelegenheit betrachtet werden. Die Fundamentaldaten des Unternehmens seien intakt.Die Analysten von Argus Research stufen in ihrer Uber-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "buy" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 35,00 USD.