Börsenplätze Uber-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

28,605 Euro -3,54% (04.09.2019, 15:42)



Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

28,43 Euro +1,57% (04.09.2019, 16:28)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

31,39 USD +2,25% (04.09.2019, 16:07)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (04.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Fahrdienst-Vermittler Uber und Lyft seien gestern mit tiefroten Vorzeichen aus dem Handel gegangen. Bei Uber hätten satte Minus 5,7 Prozent zu Buche gestanden. Die Lyft-Aktie habe sogar mehr als sieben Prozent verloren. Seit ihrem IPO hätten beide Werte schon mehr als 30 Prozent eingebüßt.Neben dem schwachen Marktumfeld dürfte auch ein Gesetzesvorschlag der kalifornischen Regierung, der die Fahrdienst-Vermittler dazu verpflichten würde, die Fahrer als feste Angestellte zu klassifizieren, sein Übriges zum Kursverfall der Aktie beigetragen haben. Am Dienstag habe der kalifornische Gouverneur sich für das Gesetz ausgesprochen.Auch die Zahlen zum ersten Quartal hätten die Anleger erst einmal verdauen müssen. Nach nur einem Quartal habe Uber einen Verlust von 5,24 Milliarden Dollar erlitten. Besorgniserregend sei vor allem gewesen, dass der Umsatz im Kerngeschäft mit den Fahrdiensten nur um knapp zwei Prozent gestiegen sei.Bei Lyft habe die Sache deutlich besser ausgesehen. Das Unternehmen habe den Umsatz um 72 Prozent auf 876 Millionen Dollar steigern können. Trotzdem habe auch hier mit 644 Millionen Dollar ein deutlicher Verlust zu Buche gestanden.Anlegern wird geraten, sich das Spektakel von der Seitenlinie aus anzuschauen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link