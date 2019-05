Uber gehe für seine Fahrdienstleistungen von einer potenziellen Marktgröße von 5.700 Mrd. US-Dollar aus. Ob dies zutreffe, sei ungewiss. Aber wenn nur 10% davon auf Uber entfallen würden, würde sich der Umsatz des Unternehmens vervielfachen. Luft nach oben bestünde in diesem Fall noch reichlich. Außerdem locke das Unternehmung mit seinem starken Wachstum: 2018 hätten die Erlöse im Jahresvergleich um 42% gesteigert werden können.



Um das Wachstum finanzieren zu können, habe sich Uber bereits in der Vergangenheit frisches Kapital besorgt: Beinahe 20 Mrd. US-Dollar. Und die Investorenliste lasse sich sehen. So sei der japanische SoftBank Konzern mit seinem Vision Fund derzeit größter Aktionär (16,3%). Auch Saudi-Arabien sei durch seinen Sovereign Wealth Fund signifikant beteiligt (5,3%).



Zudem wolle Uber-Chef Khosrowshahi das Unternehmen vom reinen Fahrdienstvermittler zu einem Allround-Anbieter in Sachen Mobilität machen. Nicht mehr nur Personentransport, sondern auch Services für Essenslieferungen oder E-Bikes sollten das Angebot ergänzen. Langfristig will die Unternehmung somit den technischen Fortschritt zum Schlüsselfaktor seiner Profitabilität machen, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 09.05.2019)



München (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Am Freitag soll mit Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) einer der größten Börsengänge der Geschichte über die Bühne gehen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Börsendebüt werde wohl riesige Dimensionen erreichen, denn der Fahrdienstvermittler strebe eine Gesamtbewertung von rund 90 Mrd. US-Dollar an und wolle die Aktien zu 44 bis 50 US-Dollar ausgeben. Im Gegensatz zu Pinterest und Lyft werde es aber einen entscheidenden Unterschied geben.Nachdem im März bereits Konkurrent Lyft den Börsengang gewagt habe, folge nun das bereits seit Monaten erwartete IPO von Uber. Das Papier werde ab Freitag an der NYSE unter dem Kürzel "UBER" handelbar sein. Die Preisspanne für die Aktien sei vorerst auf 44 bis 50 US-Dollar festgelegt worden; den definitiven Ausgabepreis werde Uber voraussichtlich am Donnerstag bekannt geben. Mit rund 180 Mio. Scheinen, die Uber auszugeben plane, würde bei aktuellen Angaben ein Erlös von rund 7,9 bis 9 Mrd. US-Dollar erreicht werden.Das Unternehmen, dass Mobilität und Transport revolutionieren möchte, strebe mit einer Gesamtbewertung von 90 Mrd. US-Dollar das höchstbewertete Börsen-Debüt seit dem Börsengang von Alibaba, im Jahr 2014, an. Doch im Gegensatz zu Alibaba schreibe Uber noch rote Zahlen. Mit seinen Verlusten von 3 bis 4 Mrd. US-Dollar in den letzten beiden Jahren wäre eine gewisse Skepsis in Bezug auf den Börsengang zu erwarten. Wie komme daher die hohe Bewertung von Uber zustande?