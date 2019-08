Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

35,455 Euro -7,71% (09.08.2019, 12:14)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

42,97 USD +8,24% (08.08.2019, 22:01)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (09.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) unter die Lupe.Uber hat Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert und die Anleger schockiert: 5,24 Mrd. USD Nettoverlust in nur drei Monaten. Da wundere es nicht, dass die Uber-Aktie nachbörslich erst einmal um 12% abgerutscht sei. Für wirkliche Enttäuschung habe allerdings eine andere Zahl gesorgt. Das Umsatzwachstum von nur 12% auf 2,87 Mrd. Usd sei das langsamste der Unternehmensgeschichte und deutlich unter den Erwartungen der Analysten von 3,05 Mrd. USD.Anleger würden trotz der positiven Langfrist-Aussichten zu zweifeln beginnen, ob das bisher mit hohen Verlusten verbundene Geschäftsmodell der Fahrdienst-Vermittler am Ende aufgehen werde. Die Ankündigung von Uber-Chef Dara Khosrowshahi einen "guten altmodischen Fokus" auf das Ergebnis zu legen, habe die Zweifel nur bedingt ausräumen können. Abwarten und vorerst dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:35,43 Euro -6,33% (09.08.2019, 11:53)