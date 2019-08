Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

35,70 Euro -7,07% (09.08.2019, 16:42)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 40,05 -6,82% (09.08.2019, 16:44)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

(09.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Heath Terry von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse spricht Heath Terry, Analyst von Goldman Sachs, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) aus.Die Bruttobuchungszahlen des zweiten Quartals seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. Das adjustierte EBITDA habe dagegen über der Konsensprognose gelegen.Die Analysten von Goldman Sachs beurteilen das Chance/Risiko-Profil der Uber-Aktie weiterhin positiv. Das Unternehmen bleibe Marktführer bei Fahrdienstvermittlungen.Die Analysten von Goldman Sachs bestätigen in ihrer Uber-Aktienanalyse das Votum "buy" sowie das Kursziel von 56,00 USD.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:35,18 Euro -6,98% (09.08.2019, 16:19)