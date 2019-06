Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

38,14 Euro +2,17% (13.06.2019, 17:29)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 43,03 +2,17% (13.06.2019, 18:01)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (13.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse des Analysten Benjamin Black von Evercore ISI:Laut einer Aktienanalyse äußert Benjamin Blick, Analyst beim Investmenthaus Evercore ISI, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc.Der Markt für Fahrdienstvermittlungen profitiere von kraftvollen kurzfristigen Katalysatoren. Eine Neubewertung von Uber Technologies Inc. sei daher möglich, so die Analysten von Evercore ISI.Das Preisumfeld verbessere sich langsam. Analyst Benjamin Black ist der Auffassung, dass Uber die Profitabilität schneller erreichen könnte als es der Markt im Durchschnitt annehme.In ihrer Uber-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Evercore ISI die Coverage mit dem Votum "outperform" und setzen ein Kursziel von 60,00 USD.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:38,12 Euro +2,20% (13.06.2019, 17:35)