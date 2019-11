Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Transportbehörde in London habe ihre Lizenz für Uber nicht verlängert. Uber habe sofort angekündigt, dass man diese Entscheidung anfechten werde. Die Transportbehörde habe argumentiert, dass Uber gegen verschiedene Auflagen immer wieder verstoßen habe und dass man sich um die Sicherheit der Fahrgäste Sorgen mache. Das seien keine guten Nachrichten, vor allem, wenn man sich überlege, dass das Auswirkungen auf andere Märkte haben und die Entscheidungen anderer Behörden nach sich ziehen könnte.Die Uber-Aktie dürfte momentan die Tiefs in Angriff nehmen und vielleicht sogar darunter fallen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:26,615 Euro -0,58% (22.11.2019, 16:15)