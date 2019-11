Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

24,37 Euro +0,54% (18.11.2019, 14:10)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 27,00 +0,78% (18.11.2019, 14:12, vorbörslich )



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

London (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Ross Sandler von Barclays:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Ross Sandler von Barclays seine Empfehlung die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Ticker: UBER) überzugewichten.Uber Technologies Inc. dürfte nach Ansicht der Analysten von Barclays nur noch eine weitere bedeutende Ankündigung davon entfernt sein, einen positiven Wandel des Narrativs zu erreichen. Im Vorfeld der Verringerung der Verluste im Eats-Segment bereits in dem Titel engagiert zu sein, mache Sinn.Die Dekonsolidierung von Indien und die mögliche Zusammenlegung der US-Aktivitäten mit einem anderen Player könnten im Hinblick auf den Profitabilitätsausblick einen signifikanten Umschwung bewirken Essenauslieferungen und Fahrtenvermittlungen in einem Markt mit duopolistischen Strukturen könne sehr profitabel sein. Uber ist nach Ansicht von Analyst Ross Sandler nur noch einen Katalysator davon entfernt bis der Markt das realisiere.Die Analysten von Barclays halten in ihrer Uber-Aktienanalyse am Votum "overweight" fest sowie am Kursziel von 40,00 USD.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:24,36 Euro +1,35% (18.11.2019, 13:06)