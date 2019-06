Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.(04.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Rod Lache von Wolfe Research:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Rod Lache vom Investmenthaus Wolfe Research im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) zum Ausdruck.Das Wachstum des US-Marktes für Fahrdienstvermittlungen nehme schneller ab als wahrgenommen, so die Analysten von Wolfe Research.Allerdings ist Analyst Rod Lache gleichzeitig der Ansicht, dass Investoren die internationalen Perspektiven von Uber Technologies Inc. und das Potenzial bei Essensauslieferungen unterschätzen würden.Die Analysten von Wolfe Research nehmen in ihrer Uber-Aktienanalyse die Bewertung des Titels mit einem "peer perform"-Rating auf und veranschlagen ein Kursziel von 44,00 USD.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:37,28 Euro +0,57% (04.06.2019, 17:35)